Заводчанин из Миасса перевел мошенникам 700 тысяч кредитных рублей

Неизвестные уверяли мужчину, что так он препятствует оформлению на него займов

65-летний заводчанин из Миасса после нескольких звонков злоумышленников отправился в банк и оформил кредит на сумму 700 тысяч рублей. Полученные деньги он перевел на продиктованный ему неизвестными счет. Только лишившись крупной суммы и оставшись с долгами, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Злоумышленников разыскивают, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал полицейским, что сначала ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности, и сообщил, что его данные украдены и кто-то пытается ими воспользоваться. После этого поступил ряд звонков якобы от сотрудников банка, которые уверили заводчанина в том, что на него хотят повесить кредиты. По их словам, аннулировать заявки можно, подав встречные.

«Мужчина поверил мошенникам и выполнил все их дальнейшие указания: отправился в отделение банка, где получил в кредит 700 тысяч рублей, а после, следуя указаниям по телефону, перевел деньги на указанные счета через банкомат в одном из ТРК Миасса»,— рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Полицейские призывают южноуральцев класть трубку, если неизвестные заводят разговор о деньгах. Кроме того, узнать подробнее о мошеннических схемах, чтобы не попасться на них, можно по короткому номеру Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области *1593.