Заводчанин из Миасса перечислил мошенникам 2,4 млн рублей

Под давлением аферистов молодой человек взял кредит

В Миассе работник градообразующего предприятия потерял 2,4 миллиона рублей после звонка от лже-налоговиков, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодой человек рассказал полицейским, что ему позвонил якобы сотрудник налоговой службы и заявил, что нужно исправить ошибки в декларации. Для этого нужно записаться на прием, а для записи — продиктовать код из СМС.

После ему начали поступать звонки от «правоохранителей». Они сообщили, что с помощью ранее переданного кода на парня был оформлен крупный кредит. Чтобы поймать преступников и защитить деньги, заводчанина вынудили взять кредит в банке.

Получив 2,4 миллиона рублей в кредитной организации, потерпевший перевел их на указанные мошенниками счета через банкомат. Лишившись крупной суммы, он понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.