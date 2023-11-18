Заводчанин из Копейска перевел мошенникам почти миллион рублей по QR-коду

Деньги парень взял в кредит

24-летний заводчанин из Копейска Челябинской области после звонка неизвестных взял кредит на сумму почти миллион рублей и перевел средства на якобы безопасные счета. Деньги потерпевший не обналичивал, а переводил с помощью QR-кода по запросу мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодой человек рассказал полицейским, что ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что от его имени кто-то пытается оформить кредит. Он настоятельно рекомендовал заводчанину подать встречную заявку, чтобы аннулировать предыдущую. Эти же слова сказал парню лжебанкир, на которого перевели звонок. Также мошенник проинформировал копейчанина о том, что нужно делать дальше.

«Кредитные деньги, полученные от банка в мобильном приложении, потерпевший не обналичивал, а подводил камеру телефона к банкомату, чтобы отсканировать код-запрос на перевод суммы, установленной злоумышленниками. Таким образом он в нескольких банкоматах города пополнил баланс карт мошенников на сумму более 900 тысяч рублей»,— сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В этом году южноуральцы уже отдали телефонным мошенникам почти миллиард рублей. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!