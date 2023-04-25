Завхоза магнитогорского предприятия осудили за кражу туалетной бумаги и мыла на 1,1 млн рублей

Какое наказание назначили женщине

Накануне, 24 апреля, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска огласил приговор бывшей сотруднице ПАО «ММК», которая похитила туалетную бумагу и мыло на сумму более миллиона рублей. Свою вину женщина полностью признала, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в период с 23 сентября 2020 года по 7 сентября 2022 года 55-летняя жительница Магнитогорска, работая завхозом на ММК, похитила почти 10,4 тысячи рулонов туалетной бумаги, 1044 пачки бумажных полотенец и 46 бутылок жидкого мыла объемом по 5 литров каждая. Ущерб составил 1 139 544,76 рубля.

Женщину признали виновной в совершении преступления по статьям 3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.