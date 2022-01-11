Завкафедрой миасского филиала вуза обвинили в получении взяток от студентов

Всего преподаватель присвоил более 90 тысяч рублей



Следственные органы предъявили обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») заведующему кафедрой филиала вуза в Миассе. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый получил от студентов более 90 тысяч рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний.

Следователи проводят работу по установлению аналогичных преступных эпизодов.

Как ранее сообщал наш сайт, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего заведующего кафедрой Уральского госуниверситета физической культуры Виктора Олефиренко. Он признан виновным в получении взяток в сумме более 1,7 миллиона рублей от студентов.

