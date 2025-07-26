Заведующую детсадом оштрафовали за травму воспитанника в Челябинской области

Мальчик упал с качели и получил перелом предплечья

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В Кунашакском районе привлекли к ответственности заведующую детским садом за травму семилетнего воспитанника, сообщили сегодня, 26 июля, в областной прокуратуре.

В апреле этого года мальчик качался на качели, стоя на ногах, вместе с другими воспитанниками. Воспитатель находилась рядом, но замечания ребятам не сделала. В какой-то момент ребенок, раскачавшись, не удержался и упал с высоты на землю. В результате он получил закрытый перелом предплечья.

В отношении заведующей был составлен протокол о нарушении прав и свобод обучающихся образовательных организаций (часть 2 статьи 5.57 КоАП РФ). Женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Еще два сотрудника детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности.