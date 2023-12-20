Заведующий ожоговым отделением челябинской больницы объяснил перевозку мальчика в Нижний Новгород

Механизм перевозки тяжелых пациентов давно отлажен

Восьмилетнего мальчика, провалившегося в яму с кипятком на улице Энергетиков, бортом санавиации эвакуировали в Нижний Новгород. Заведующий ожоговым отделением челябинской ГКБ № 6 Сергей Пичугов объяснил, почему ребенка отправили на лечение в другой город.

«В момент транспортировки состояние было стабильным. У пациента 50% глубоких ожогов тела II и III степени. Сразу после поступления пациента к нам была проведена противошоковая терапия, с дальнейшим согласованием ребенок направлен в Приволжский исследовательский медицинский университет. Это отлаженный механизм работы, продуманный Минздравом. После операций в университете пациентов возвращают к нам на долечивание», — прокомментировал Сергей Пичугов.

По факту травмирования мальчика следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).