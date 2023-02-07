Прокурор Центрального района утвердил обвинительное заключение в отношении 73-летней заведующей одного из отделений челябинской психоневрологической больницы. Женщину обвиняют в получении взятки (часть 2 статьи 290 УК РФ).
По версии следствия, в период с июля по октябрь 2022 года обвиняемая получила от челябинки более 41 тысячи рублей за длительную госпитализацию сына, страдающего психическим заболеванием.
«Обвиняемая вину не признала, указав, что полученные денежные средства являются „добровольным пожертвованием“ на нужды больницы», — рассказала старший помощник прокурора Наталья Мамаева.
Дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес