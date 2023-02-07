Прокурор Центрального района утвердил обвинительное заключение в отношении 73-летней заведующей одного из отделений челябинской психоневрологической больницы. Женщину обвиняют в получении взятки (часть 2 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с июля по октябрь 2022 года обвиняемая получила от челябинки более 41 тысячи рублей за длительную госпитализацию сына, страдающего психическим заболеванием.

«Обвиняемая вину не признала, указав, что полученные денежные средства являются „добровольным пожертвованием“ на нужды больницы», — рассказала старший помощник прокурора Наталья Мамаева.
Дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.