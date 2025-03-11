Застройщик ЖК «Грани» поможет семье строителя, погибшего в Челябинске

У подрядчика был опыт выполнения подобных работ

Семье погибшего после обрушения перекрытий в строящемся ЖК «Грани» рабочего поможет компания-застройщик. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в МФК EXE.

Как передает компания, на стройке произошло падение временной опалубки.

«Подрядная организация имела необходимые компетенции и допуски для проведения работ, успешный опыт выполнения аналогичных задач на других стройках города. По результатам проверки будут определены ответственные лица и приняты соответствующие меры», — прокомментировал ИА «Первое областное» Специализированный застройщик МФК EXE.

Также застройщик пообещал оказать материальную помощь семье погибшего.

Представитель компании уточнил корреспонденту ИА «Первое областное», что на объекте сейчас работают компетентные органы, которые определят причину ЧП. Напомним, СУ СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело после смерти 45-летнего рабочего.