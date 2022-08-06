Защита депутата Госдумы Вадима Белоусова обжаловала приговор, его арест и розыск

Он осужден на 10 лет за взятку в размере 3,4 миллиарда рублей

Представитель защиты депутата Госдумы РФ челябинца Вадима Белоусова, которого в минувшую среду осудили по уголовному делу о взятке, обжаловал приговор, объявление его судом в розыск и избранную ему меру пресечения в виде ареста. Приговор обжалован и по его теще Маргарите Бутаковой. Об этом ТАСС сообщила адвокат депутата Людмила Айвар.

«Защитой обжалован приговор и по Белоусову, и по Бутаковой. Также нами обжаловано объявление нашего подзащитного в розыск и избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу»— цитирует издание Людмилу Айвар.

3 августа Московский городской суд вынес приговор Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой по делу о взятке в размере 3,4 миллиарда рублей от дорожной компании за получение госконтрактов в Челябинской области. Вадиму Белоусову назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 миллионов рублей. Его тещу приговорили к пяти годам лишения свободы условно, она также обязана заплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Приговор оглашали два дня. На второй день Белоусов не явился. Сейчас он находится в розыске.

Как ранее сообщало Первое областное информагентство, несмотря на уголовное дело, Вадим Белоусов выдвинут удмуртским отделением «Справедливой России — За Правду» на пост главы региона.

Госдума в сентябре обсудит вопрос о лишении мандата депутата Вадима Белоусова, сообщил ТАСС глава мандатной комиссии Думы.