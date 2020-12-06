Зарезавшего супругу в Саткинском районе мужчину поместили в психбольницу

Там уроженец Башкирии проходит психиатрическую экспертизу.

Уроженец Башкирии, зарезавший минувшим летом свою супругу на глазах у маленьких детей, проходит стационарную психиатрическую экспертизу, которая покажет, подлежит мужчина уголовной ответственности или ему необходимо лечение. Об этом сегодня, 6 декабря, сайту «Первый областной» рассказал старший следователь следственного отдела по городу Сатка Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Евгений Козлов.

«Александр Алексеев еще проходит стационарную психиатрическую экспертизу. К сожалению, это происходит небыстро. Поэтому пока неясно, будет он подлежать уголовной ответственности или ему нужно будет назначать принудительное лечение»,— сообщил Евгений Козлов.

Напомним, инцидент произошёл 29 июля 2020 года в Саткинском районе. По данным Следственного комитета России по Челябинской области, супруги ехали в стоматологию, чтобы вылечить ребёнку зуб. По дороге пара поссорилась на почве ревности и мужчина начал наносить своей супруге ножевые ранения прямо в автомобиле на глазах у детей. Когда женщина попыталась скрыться от разъярённого мужа и выбежала из машины, Александр догнал её и нанёс ещё несколько ножевых ранений в область шеи и груди, от которых женщина скончалась.

Совершив убийство, мужчина не скрылся и вскоре был доставлен в отделение полиции. Правоохранителей вызвали очевидцы инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство, совершённое с особой жестокостью»).