Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 39‑летнего местного жителя, который зарезал собутыльника, а потом продолжил пьянку в компании трупа, сообщает прокуратура.
Трагедия произошла в октябре 2024 года в общежитии по Шоссе Металлургов: в ходе ссоры осужденный нанес знакомому не менее четырех ударов ножом в грудь, от которых 32‑летний потерпевший скончался на месте. Подсудимый продолжил распивать спиртные напитки в квартире, где находился труп.
«На следующий день мужчина сходил на очередную отметку в уголовно-исполнительную инспекцию, выбросил нож и вернулся в квартиру. Ночью завернул труп в плед, вынес из квартиры, стащив за ноги через лестничные пролеты, после чего оставил его у соседнего подъезда и предпринял попытки уничтожить дорожку следов, ведущую от квартиры», — рассказали в ведомстве.
Преступление раскрыто сотрудниками полиции по горячим следам.
Суд признал челябинца виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.