Зарезал и продолжил пить рядом с телом жертвы. В Челябинске вынесли приговор рецидивисту

В прокуратуре рассказали, как убийца заметал следы

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 39‑летнего местного жителя, который зарезал собутыльника, а потом продолжил пьянку в компании трупа, сообщает прокуратура.

Трагедия произошла в октябре 2024 года в общежитии по Шоссе Металлургов: в ходе ссоры осужденный нанес знакомому не менее четырех ударов ножом в грудь, от которых 32‑летний потерпевший скончался на месте. Подсудимый продолжил распивать спиртные напитки в квартире, где находился труп.

«На следующий день мужчина сходил на очередную отметку в уголовно-исполнительную инспекцию, выбросил нож и вернулся в квартиру. Ночью завернул труп в плед, вынес из квартиры, стащив за ноги через лестничные пролеты, после чего оставил его у соседнего подъезда и предпринял попытки уничтожить дорожку следов, ведущую от квартиры», — рассказали в ведомстве.

Преступление раскрыто сотрудниками полиции по горячим следам.

Суд признал челябинца виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.