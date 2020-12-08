Замок — не преграда: за кражу металла и стиральной машины южноуральцы могут попасть в тюрьму на 5 лет

Мера пресечения подозреваемым уже избрана.

В Челябинске неизвестные проникли в подвальное помещение дома и попытались похитить имущество местной жительницы. Почти аналогичное преступление было совершено в Брединском районе.

48-летняя жительница Челябинска позвонила полицейским и сообщила, что кто-то сорвал замок с входной двери в подвальное помещение её дома, расположенного на улице Славянской. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили подозреваемых прямо на месте преступления: ими оказались ранее судимые челябинцы, 1989 и 1992 года рождения. Они признались полицейским, что намеревались похитить стиральную машину для дальнейшего сбыта.

Похожее преступление произошло в Брединском районе. Местный житель рассказал правоохранителям, что кто-то спилил замок на бане, расположенной в его дворе, проник в помещение и похитил металлические изделия на сумму около трёх тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД установили подозреваемую в совершении данного противоправного деяния. Ею оказалась ранее судимая местная жительница, 1989 года рождения. Похищенное имущество женщина сбыла, вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению»,— уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении челябинцев возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»). Женщину будут судить по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Всем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.