Замначальника отдела центра занятости в Челябинской области будут судить за взятки

Сотрудницу учреждения в Копейске также обвиняют в превышении должностных полномочий и подлоге

Управление СК России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по Копейску регионального Центра занятости населения. Женщину обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, превышении должностных полномочий, получении взятки, служебном подлоге. Уголовное дело направили в суд, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, обвиняемая в 2019-2020 годах получила взятки на 45 тыс. рублей от граждан за постановку на учет в качестве безработных, незаконное внесение фиктивной информации о стаже работы в единую систему информации, и выплату повышенного пособия по безработице.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.