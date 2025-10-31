Замначальника отдела Соцфонда в Челябинске задержана по обвинению в коррупции

Женщина подозревается в том, что передала должностному лицу не менее 300 тысяч рублей взятки от молодых мам

В Челябинске сотрудница отделения Соцфонда обвиняется в посредничестве в передаче взятки должностному лицу от трех местных жительниц за содействие по получению маткапитала, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Коррупционное преступление в сфере реализации государственной программы пресекли сотрудники УФСБ по Челябинской области.

«По версии следствия, в период с 1 октября 2023 года по 29 февраля 2024-го обвиняемая, действуя согласованно с двумя лицами, из корыстных побуждений выступила посредником при передаче 300 тысяч рублей должностным лицам реготделения Фонда за содействие в беспрепятственном и ускоренном рассмотрении трех заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также за ускорение процедуры проверки и согласования выделения бюджетных средств, минуя очередность», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 291.1 УК РФ.

В настоящее время произведены обысковые мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.