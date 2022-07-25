Замначальника челябинского отделения ПФР пойдет под суд по делу о взятке

Александр Орехов заключил досудебное соглашение

Прокуратура в Челябинской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении заместителя начальника регионального отделения Пенсионного фонда России Александра Орехова. Его обвиняют в получении взятки от представителя частной охранной организации «Аквилон». Об этом сегодня, 25 июля, рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По версии следствия, Орехов вместе с соучастниками получил взятку от представителя охранной организации за беспрепятственное заключение государственного контракта на охрану подразделений ПФР по региону.

«В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 3 млн рублей. Уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения», — напомнили в региональной прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения другому фигуранту дела — Виктору Чернобровину. Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.

22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его также обвиняют в получении взятки.

Региональное отделение партии «Единая Россия» 23 июля выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.