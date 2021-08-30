Замначальника челябинского летного училища осудили за пьяное вождение

Полковник не явился на заседание гарнизонного военного суда

В Челябинском гарнизонном военном суде прошло заседание по делу полковника Андрея Гаврикова. В июне этого года замначальника ЧВВАКУШа заподозрили в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Полковник отказался проходить медицинское освидетельствование, и сотрудники ДПС оставили на него административный протокол. В пресс-службе суда рассказали, чем закончилось дело.

Подсудимый Андрей Гавриков на заседание в понедельник, 30 августа, не явился. Он представил в суд заявление, в котором просил рассмотреть дело без его участия, вину в совершенном правонарушении признал полностью, в содеянном раскаялся.

«Андрей Гавриков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, а именно не выполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года», — рассказала представитель пресс-службы Челябинского гарнизонного военного суда, заместитель начальника отдела Ольга Митерева.

Напомним, запись разговора задержанного Гаврикова с сотрудником ГИБДД появилась в СМИ. Полковник не только отказывался пройти медосвидетельствование, но и не стал подписывать материалы, составленные сотрудникам ДПС.