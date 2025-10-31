Замначальника аграрного университета в Троицке будут судить за взятку

Он получал деньги от частной охранной организации

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении замначальника Южно-Уральского государственного аграрного университета. 57‑летнего сотрудника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Правоохранители установили, что мужчина на протяжении нескольких лет, с 2021 по 2024 год, ежемесячно получал деньги от директора частной охранной компании. Сначала сумма составляла 10 тысяч рублей, затем выросла до 30 тысяч. В конечном итоге он получил более одного миллиона рублей.

За это он помогал фирме получать выгодные контракты на охрану вуза, подписывал акты сдачи-приемки оказанных услуг без проверки качества, а также закрывал глаза на нарушения.

Чтобы гарантировать возмещение ущерба, на банковский счет обвиняемого был наложен арест на сумму более 1 миллиона рублей.

Следствие собрало все необходимые доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.