Замминистра здравоохранения Челябинской области пойдет под суд по делу о поставке томографов

Александра Кузнецова обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по делу заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Он пойдет под суд по обвинению в махинациях при поставке томографов. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, Александр Кузнецов вступил в сговор с ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными с этой компанией фирмами при закупке медоборудования для больниц Челябинской области. Оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости на общую сумму более 82 миллионов рублей.

«В ходе следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кузнецова будут судить по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Уголовные дела возбуждены и в отношении гендиректора компании «Медсервис-регион» Елены Селищевой. Ее обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями (часть 4 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ).