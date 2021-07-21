Замминистра экологии Челябинской области, подозреваемого в превышении полномочий, отпустили домой

Виталию Безрукову избрали меру принуждения в виде обязательства о явке

Заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова после допроса отпустили домой. Его подозревают в превышении полномочий, однако обвинение не выдвинуто. Об этом сегодня, 21 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

«Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — прокомментировали в СУ СКР по региону.

Напомним, накануне, 20 июля, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По предварительной версии, подозреваемый знал о проведении контрольных замеров в период НМУ и предупредил об этом представителя промышленного предприятия, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов перед замерами. В отношении замминистра было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).