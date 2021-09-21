Замминистра экологии Челябинской области опроверг информацию об обысках в подведомственном учреждении

Виталий Безруков сообщил о рядовой проверке в ОГУ «Особо охраняемые природные территории»

Сегодня, 21 сентября, в СМИ появились сообщения об обысках в рамках расследования уголовного дела в отношении Виталия Безрукова. Замминистра экологии Челябинской области сообщил Первому областному информагентству, что никаких обысков и выемок материалов не было.

«Были запросы на документы по конкретно охраняемой природной территории. Силовиков в масках, выемки материалов — ничего не было. Документы запрашивали не по уголовному делу», — сказал Виталий Безруков.

Напомним, замминистра экологии региона не предъявили обвинение по уголовному делу о превышении полномочий.