Замглавы Сосновского района будут судить за растрату при покупке здания детсада

Также приговор вынесут двум его соучастникам

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о растрате около 28,7 миллиона бюджетных средств при покупке здания детского сада в Сосновском районе. Игорь Азархин и двое его соучастников обвиняются в превышении полномочий, растрате и пособничестве.

По версии следствия, первый замглавы Сосновского муниципального района в 2017 году заключил с коммерческой организацией, которой руководил один из соучастников, контракт на покупку нежилого помещения под размещение детского сада по заведомо завышенной стоимости. Оценку здания произвел второй соучастник, предприниматель, который является специалистом в сфере недвижимости.

«Согласно отчету определения рыночной стоимости, нежилое помещение оценено на сумму свыше 56,4 миллиона рублей при фактической его стоимости около 28,6 миллиона рублей. В ходе расследования уголовного дела на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах обвиняемых, объекты недвижимости, доли в уставных капиталах коммерческих организаций и транспортные средства наложен арест на общую сумму свыше 54 миллионов рублей», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Сосновский районный суд.