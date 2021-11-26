Замглавы Саткинского района заподозрили в получении взятки по проекту «Умный город»

Вторым фигурантом дела стал бывший вице-мэр Челябинска Олег Извеков

ГСУ СК России в Екатеринбурге возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Саткинского района Павла Баранова и бывшего замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Их подозревают в получении и даче взятки. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. В ведомстве Первому областному информагентству факт наличия дела подтвердили, однако от комментариев отказались.

По предварительным данным, в декабре 2019 года Олег Извеков исполнял обязанности заместителя директора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» и передал замглавы Саткинского района Павлу Баранову 100 тысяч рублей за общее покровительство при реализации проекта «Умный город».

Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 2 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

«Я ничего не буду комментировать, я нахожусь в отпуске сейчас», — ответил на звонок Первого областного информагентства Павел Баранов.

В администрации района сообщили, что Павел Баранов будет в отпуске до конца года по болезни ребенка.

Напомним, Олег Извеков сейчас под следствием по уголовному делу о получении взятки в 450 тысяч рублей за помощь в заключении муниципального контракта на поставки тепловизоров. По этому делу он находится под запретом определенных действий.