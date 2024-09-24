В Верхнеуральский районный суд поступило дело заместителя главы Краснинского сельского поселения. Ее обвиняют в халатности (статья 293 УК РФ). Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По версии следствия, в феврале в поселке Смирновском из-за аварии отключили водоснабжение и обвиняемая дала указание подвезти жителям питьевую воду на пожарном автомобиле.
«В результате после употребления воды у восьмерых жителей поселка диагностировали отравление. Также погибли семь коров», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.
На момент ЧП обвиняемая исполняла обязанности главы поселения.