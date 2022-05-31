Замглавы Катав-Ивановского района стал фигураном дела о хищении премий на 77 тысяч рублей

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности Николая Рудакова. Его подозревают в присвоении вверенного имущества (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, Рудаков в период с 2015 по 2021 годы издавал незаконные распоряжения о начислении себе премий на сумму более 77 тысяч рублей, причинив ущерб муниципалитету.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.