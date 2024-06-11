Замглавврача челябинской больницы подозревают в получении взяток

Деньги он получал за подписание подложных актов

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении заместителя главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе одной из больниц. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый получил 380 тысяч рублей за подписание актов, содержащих ложные сведения по количеству лиц, осуществляющих охрану медучреждений.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и региональным УФСБ России.

«Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — сообщили в региональном СУ СКР.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.