Замгендиректора технопарка задержан в Челябинске за покушение на получение взятки 23 млн рублей

Высокопоставленный руководитель успел получить только одну шестую часть подношения

В Челябинске поймали на взятке заместителя гендиректора ООО «Технопарк „Тракторозаводский“». Предприятие, учредителем которого выступает областное министерство имущества, является крупнейшим собственником производственных площадей, и чиновник планировал получить «откат» за сдачу его в аренду, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как установили сотрудники регионального УФСБ, он планировал получить от представителя коммерческой структуры не менее 23 миллионов рублей. Взамен он обещал лоббировать интересы бизнесмена и оказать содействие в заключении долгосрочного договора аренды недвижимости на выгодных условиях, без существенного повышения арендной платы.

По данным следствия, часть согласованной суммы — 3,7 миллиона рублей — подозреваемый успел получить через посредника в период с июня 2024 года по март 2025-го, уточнили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

В отношении заместителя гендиректора возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ответственность также грозит посреднику, советнику гендиректора организации, и взяткодателю.

По местам работы и жительства фигурантов проводятся обыски, а также комплекс других неотложных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения для задержанных.