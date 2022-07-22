Заместитель главврача больницы в Кунашаке отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Илья Муллаяров, по версии следствия, незаконно получил ковидные выплаты

Сегодня, 22 июля, суд отправил под домашний арест заместителя главного врача Кунашакской районной больницы Илью Муллаярова. Его подозревают в мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Следствие считает, что в 2020—2022 годах заместитель главного врача включил себя в комиссию по работе с пациентами, больными ковидом, и получал социальную выплату, но фактического участия в комиссии не принимал.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Ранее в мошенничестве заподозрили и главного врача этой больницы Рината Рахматуллина.