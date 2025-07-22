«Замена домофона» обернулась потерей 3 млн рублей для жительницы Челябинской области

Банк пытался блокировать платежи, но мошенники научили свою жертву, как обмануть банкиров

У жительницы поселка Зауральского в Еманжелинском районе выманили 3 миллиона рублей по телефону. Женщину запугали уголовной ответственностью за якобы финансирование террористов и даже научили, как обмануть банк, чтобы «защитить» себя и свои деньги, сообщает пресс-служба главка МВД по Челябинской области.

Сначала жертве позвонил «представитель компании по обслуживанию домофонов» и сказал, что в доме надо заменить устройство. Заодно предложил заказать новые ключи, а для оформления заявки попросил код из СМС. Женщина обмана не заподозрила и цифры продиктовала. Вскоре она получила еще один звонок, на этот раз от «сотрудника правоохранительных органов». Лжесиловик заявил, что ее данные «утекли к мошенникам» и теперь ей грозит уголовное дело за «финансирование недружественной страны» и блокировка всех банковских счетов.

Мошенники заставили потерпевшую удалить переписку и следовать их инструкциям, чтобы избежать ответственности и «спасти» деньги.

«Женщину убедили пойти в банк и снять все имеющиеся на счетах средства для дальнейшего перевода в рамках „сотрудничества“ с ними. При попытке вывести 3,7 миллиона рублей банк отказал в финансовой операции. Тогда злоумышленники прислали ей ссылку и в удаленном режиме помогли перевести 2,9 миллиона на их счета несколькими суммами. А когда банк стал блокировать и эти платежи, мошенники посоветовали пояснить службе поддержки, что переводы осуществлялись „родственникам в Таджикистан“», — рассказали в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает основные правила самозащиты от телефонных мошенников:

• не сообщать никому коды из СМС — даже «силовикам», «коммунальщикам», «врачам» и т. д.;

• не верить угрозам «спецслужб» (настоящие следователи не требуют переводить деньги и не предлагают «сотрудничество» по телефону);

• проверять информацию (позвонить в свою УК, если предлагают заменить домофон или счетчики, установить дворовые камеры наблюдения, подтвердить проведение общедомового ремонта, замену кабелей связи и т. д.).