Замдиректора строительной компании осудят за незаконную рубку деревьев на Южном Урале

Следователям удалось доказать его причастность к совершению преступления

В Чесменском районе Челябинской области будут судить замдиректора строительной компании, который поручил срубить деревья при строительстве линий электропередач ради корысти и без специального разрешения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что замдиректора субподрядной организации, занимающейся строительством ЛЭП, злоупотребил должностными полномочиями и приказал бригадиру срубить девять деревьев, мешавших строительству электросетей. При этом разрешения на вырубку он не получал и за ним не обращался.

В результате ущерб ГУ лесами Челябинской области составил почти 180 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений (часть 3 статьи 260 УК РФ). Материалы дела с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, которое грозит замдиректора компании, — лишение свободы на срок до семи лет либо штраф до трех миллионов рублей.