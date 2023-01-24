Замдиректора фирмы осудят за хищение металлопроката на 1 млн рублей в Миассе

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в городской суд

В Миассе будут судить заместителя директора коммерческой компании, который похитил металлопрокат на сумму около миллиона рублей. Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что должностное лицо похитило и продало металлопрокат, предоставленный предприятию по договору поставки для изготовления металлических изделий.

«В Миасский городской суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено уголовное дело, возбужденное следствием отдела МВД России по городу Миассу по части 4 статьи 160 УК РФ „Присвоение или растрата“», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.