Суд отпустил из-под стражи на время следствия Сергея Ялманова — заместителя директора частной охранной организации, отвечающей за безопасность в челябинской школе № 68, где 13-летний подросток напал на сверстников с молотком и ножом. Об этом передает собеседник ИА «Первое областное» в зале суда.
При этом следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого в СИЗО.
Напомним, замдиректора ЧОП задержали сегодня. Его обвиняют в организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).