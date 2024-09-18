Замдиректора ЧОП отпустили под подписку по делу о нападении челябинского подростка на одноклассников

Следователь ходатайствовал о заключении в СИЗО

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Суд отпустил из-под стражи на время следствия Сергея Ялманова — заместителя директора частной охранной организации, отвечающей за безопасность в челябинской школе № 68, где 13-летний подросток напал на сверстников с молотком и ножом. Об этом передает собеседник ИА «Первое областное» в зале суда.

При этом следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого в СИЗО.

Напомним, замдиректора ЧОП задержали сегодня. Его обвиняют в организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).