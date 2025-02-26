Замдиректора челябинского МУП «Коммет» арестовали по делу о мошенничестве

Ранее в СИЗО отправили руководителя энергосетевой компании

Под стражу заключили заместителя директора муниципального предприятия «Коммет» Владимира Горошко. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали его 12 февраля по подозрению в особо крупном мошенничестве. Меру пресечения определил Центральный районный суд Челябинска, сообщает пресс-служба УФСБ.

«УФСБ в ходе проведения следственных действий установлено, что организатором преступной схемы по хищению средств муниципального предприятия в размере более 2,2 миллиона рублей выступил заместитель директора»,— говорится в сообщении УФСБ.

Директора МУПа Сергея Кочнева задержали тогда же, 12 февраля. Но в СИЗО его отправили 14 февраля. По версии следствия, руководители предприятия в период с декабря 2023 года по февраль 2025-го заключали фиктивные договоры с аффилированными индивидуальными предпринимателями на техническое обслуживание имущества МУПа. Оно при этом им не принадлежало, а было передано в долгосрочную аренду одной из ресурсоснабжающих организаций. Поэтому техобслуживание фактически не проводилось, но акты подписывались, а оплата возвращалась представителю заказчика.