Замдиректора челябинского колледжа задержали по подозрению в подкупе

Следователи уже возбудили уголовное дело

В Челябинске задержан первый заместитель директора частного колледжа, находящего в Металлургическом районе. Его подозревают в получении коммерческого подкупа. Уголовное дело возбуждено, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По версии следствия, с января по июнь 2022 года подозреваемый незаконно получил от студента 82 тысячи рублей за выставление девушке положительных оценок за экзамены и зачеты. При этом без ее визита.

Следователи планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения фигуранту уголовного дела. Вместе с этим продолжаются следственные действия. Уточняется информация о иных эпизодов преступной деятельности, идет сбор и закрепление доказательственной базы.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.