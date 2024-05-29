Замдиректора челябинского института вынесли приговор по делу о взятках от студентов

Антону Семченко назначили штраф

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор заместителю директора профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Антону Семченко по делу о взятках (статья 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

«Виновному назначено наказание — штраф два миллиона рублей в доход государства», — прокомментировали в суде.

Во время следствия Антон Семченко находился под домашним арестом. Его признали виновным в получении 13 взяток на 300 тысяч рублей.

Обвиняемым по этому делу проходит и проректор ЮУрГГПУ Павел Рябчук. Обоих задержали 31 января прошлого года. Дело Рябчука еще рассматривают в Курчатовском райсуде.