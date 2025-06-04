Зам главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» задержан за взятку 1 млн рублей

Коррупционное преступление в сфере ТЭК выявили сотрудники регионального управления ФСБ

Заместитель главного инженера ведущей газораспределительной компании Челябинской области подозревается в получении взятки в размере 1 миллиона рублей. Следственный комитет сообщает, что директор коммерческой организации лично передал ему указанную сумму.

По предварительным данным, с 1 января 2023 года по 31 мая текущего подозреваемый, обладая полномочиями по координации работ подчиненных отделов, в том числе отдела электрохимической защиты, связанных с эксплуатацией, обследованием и ремонтом газораспределительной системы, получил взятку за лоббирование интересов юрлица при заключении и исполнении контрактов с газораспределительной компанией, а также за общее покровительство и попустительство по службе при проверке, приемке и своевременной оплате выполненных работ.

Инженер задержан, ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По месту работы подозреваемого проведены обыски, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, сбор и закрепление доказательной базы.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.