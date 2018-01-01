Залп фейерверка разбил окно в квартире на Университетской Набережной

Весельчаки готовы возместить ущерб.

В новогоднюю ночь множество челябинцев вышло на улицы, чтобы запустить фейерверк. Несмотря на предупреждение МЧС о недопустимости залпов во дворах домов, многие решили рискнуть. В итоге новогоднее веселье завершилось ЧП на улице Университетская Набережная: залп попал в окно.



Мы вчера запускали салют и попали в окно квартиры ракетой... Если здесь есть чувак, живущий на Университетской Набережной, 36, у которого выбито стекло, — мы все возместим. — написали запускавшие фейерверк в группе «Подслушано. Челябинск».



Весельчаки пожелали остаться анонимными.

Пользователи засомневались в их честности, предположив, что владелец квартиры объявится, а вот разбивший ему стекло — нет.