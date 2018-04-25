/ Женщина закопала новорожденного ребенка в лесополосе на Южном Урале

Она сама рассказала о содеянном «скорой» и следователям.

Мертвого младенца выкопали в лесополосе недалеко от города Юрюзань 24 апреля. Ребенка бросила в яму и засыпала землей родная мать. По словам женщины, она ни разу не пришла к врачу за время беременности и даже не встала на учет, роды проходили дома. Ребенок появился на свет мертвым. Поэтому новоиспеченная мама решила избавиться от него. Однако спустя время женщина почувствовала недомогание.

После ухудшения самочувствия она вызвала бригаду скорой медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По факту обнаружения тела новорожденного ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас ход проверки взял на личный контроль руководитель регионального СК. Когда она завершится, будет принято процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела.