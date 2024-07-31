Заключенный колонии выманил деньги у 16 жителей Челябинской области

Виновный представлялся родственником потерпевших

Советский районный суд Челябинска вынес приговор 38-летнему мужчине. Его признали виновным в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина находился в колонии в Смоленской области и по мобильному телефону звонил жителям Челябинской области. Виновный представлялся жертвам родственником и просил перевести деньги в долг. Возвращать средства он не собирался. Потерпевшие переводили от 3 до 50 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

«Всего по делу проходило 16 потерпевших, проживающих в городах Коркино, Озерск, Магнитогорск, Карабаш, Снежинск, Троицк, Златоуст, Челябинск и других населенных пунктах области», — рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину приговорили к наказанию в колонии строгого режима сроком на три года и один месяц.