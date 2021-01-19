Заключенные области совершили омовения

В учреждениях ГУФСИН прошли мероприятия, посвященные православному празднику Крещения Господня

Религиозные обряды были организованы в соответствии с православной традицией и рекомендациями Роспортребнадзора. Как пояснили в Главном управлении федеральной службы исполнения наказания по Челябинской области, в ИК-11 праздничную литургию провел руководитель отдела Челябинской Епархии по тюремному служению Павел Маруха. Он тепло поздравил верующих с этим светлым, радостным и важным днем — одним из главных христианских праздников Крещением Господнем и пожелал всем хранить в сердце веру, крепости духа, светлых помыслов, доброты и надежды.



После завершения службы священнослужитель провел обряд освящения воды в специально сооруженной на территории колонии иордани в форме креста. После погружения в нее осужденные согревались горячим чаем и общались с духовным наставником, который paсcкaзал им o cмыcлe, иcтopии и тpaдицияx пpaздника. Кроме того, в этот день все желающие осужденные смогли также пройти Таинство Святого Крещения и принять православную веру.



Осужденные ИК-15также посетили праздничное богослужение, совершили Крестный ход и приняли участие в крещенских купаниях. Обряд омовения в честь Крещения Господня в ИК-15 проводился уже в четвертый раз. Сотрудники исправительного учреждения подготовили купель под открытым небом рядом с храмом в честь святителя Николая Чудотворца.

«Религиозное воспитание имеет очень важное значение для духовно-нравственного развития осужденных и для их последующей успешной ресоциализации. Многие приходят к вере только оказавшись в местах лишения свободы и это помогает им быстрее встать на путь исправления и изменить судьбу, ведя правопослушный образ жизни», — отмечает начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН области подполковник внутренней службы Сергей Третьяков.

