Заключенные изолятора в Пластовском районе устроили бунт из‑за отказа в прогулке

Материалы направлены в Следственный комитет

В ночь на понедельник, 25 июля, арестанты изолятора временного содержания в Пластовском районе устроили бунт из-за отказа отпустить их на прогулку. Все обстоятельства инцидента устанавливает полиция, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Действиям лиц, оказавшим неповиновение, будет дана оценка. Все материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения», — сообщили в региональном полицейском главке.

По данным источника Первого областного информагентства, заключенные устроили поджог, разгромили мебель и камеры наблюдения.