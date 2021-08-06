Заключенному копейской колонии вынесли приговор по делу о терроризме

Виновный вовлекал в деятельность запрещенной организации отбывающих наказание в ИК

Коллегия Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге вынесла приговор заключенному копейской колонии. Он признан виновным в участии в деятельности террористической организации. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Суд приговорил мужчину в 23 годам лишения свободы по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), части 1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он будет отбывать наказание первые три года в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.

«Осужденный, разделяя политические цели международной террористической организации, вовлекал в ее деятельность отбывающих наказание в исправительном учреждении», — рассказали в региональном УФСБ.

Сейчас виновный отбывает наказание в ИК66 ГУФСИН России по Челябинской области.