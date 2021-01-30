Захотел покататься: копейчанина задержали за попытку неправомерного завладения автомобилем

Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до пяти лет

Рано утром полицейским Копейска поступило сообщение о том, что неизвестный разбил стекло чужого автомобиля и пытается его угнать. Правоохранители незамедлительно выехали по адресу обращения. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел около четырех часов утра в одном из дворов жилых домов на проспекте Славы. Прибыв на место, полицейские отработали жилой сектор и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 35-летний копейчанин, который рассказал, что возвращался домой из гостей и решил покататься. Выбрав автомобиль без сигнализации, он разбил стекло, сел и попытался завести его. Но ничего не вышло.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет»,— сообщили в ведомстве.

Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.