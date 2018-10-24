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/ Ритуальный салон в Кыштыме загорелся уже во второй раз за месяц

Ритуальный салон в Кыштыме загорелся уже во второй раз за месяц

Владельцы уверены, что это поджог.
сегодня в 13:45
  |  Происшествия

В Кыштыме на улице Советской уже во второй раз за месяц загорелся ритуальный салон. В пять часов утра владельцам помещения пришла СМС о срабатывании пожарной тревоги.

Мы приехали, а здесь все уже горело. Это уже второй раз за месяц. 9-го числа ночью нас поджигали, и сейчас то же самое. Полиция была, разбираются, но нам пока ничего не сообщали. Сообщили в пожарную службу, ждем инспекторов, все сообщили, как и в прошлый раз, но пока никого нет. Пожар локализовали своими силами. — рассказала сайту «Первый областной» Елена Макаревич, жена владельца ритуального салона.

Хозяева уверены: это был поджог. В пользу этой версии «говорят» и видеозаписи с камер наблюдения. На них видно мужчину в сером балахоне и темных штанах, который убегает с места пожара. Помимо того, тот же человек ранее попал под прицел объектива другой камеры. На данных кадрах мужчина направляется к ритуальному салону, держа в руках пластиковую бутылку.

В полиции факт обращения предпринимателей подтвердили. Также сотрудники правоохранительных органов рассказали о том, что сейчас проводится доследственная проверка. По словам владельцев ритуального салона, им причинен ущерб на сумму в 30 тысяч рублей.

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