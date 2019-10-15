Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей екатеринбурженки

Они были обнаружены в Челябинске.

Послушать 00:00

Подозреваемые в убийстве пропавшей екатеринбурженки Ксении Каторгиной — задержаны. О том, что злоумышленники были обнаружены, сообщил сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемых задержали в Челябинске. Обнаружили их группа правоохранителей из Екатеринбурга», — отмечает собственный источник «Первого областного».

Напомним, что Ксения Каторгина 10 октября отправилась показать потенциальному покупателю автомобиль. Девушка уехала в один из районов Екатеринбурга, но так и не вернулась. Ее поисками занялись волонтеры. Через несколько дней автомобиль был обнаружен у одного из перекупщиков в Челябинске. В машине были найдены следы крови, которые пытались отмыть.