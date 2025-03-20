Задержаны еще два фигуранта в деле о махинациях в фонде капремонта Челябинской области

Речь идет о многомиллионных взятках

В результате совместной работы УФСБ России по Челябинской области, ДНР и Ростовской области пресечена масштабная коррупционная схема в сфере национальной экономики. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в региональном УФСБ.

Бывший начальник отдела закупок СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрей Шадрин и бывший депутат областного законодательного органа Илья Бархатов, действовавшие в сговоре, обвиняются в получении взяток (статьи 290 УК РФ, 291 УК РФ) на сумму свыше пяти миллионов рублей от предпринимателей. Взятки были даны за содействие в выигрыше конкурсных процедур.

Ранее задержали генерального директора СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта» по Челябинской области Виктора Тихоненко.