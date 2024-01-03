Задержаны два челябинца, напавшие на продавца елок

Молодые люди угрожали жертве сигнальной ракетницей и топором

В Челябинске задержаны двое подозреваемых, совершивших разбойное нападение на продавца елок, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинску.

Инцидент произошел еще 31 декабря на Комсомольском проспекте в Челябинске. Двое молодых людей, один с сигнальной ракетницей в руках, подошли к продавцу и потребовали отдать им дневную выручку. Чтобы выглядеть более устрашающе, второй злоумышленник забрал у торговца топор и также начал выкрикивать угрозы. Однако налетчиков спугнул проезжавший мимо патрульный автомобиль — злоумышленники убежали.

«Продавец обратился в полицию. Подозреваемые были задержаны в одном из дворов. У них изъяли топор и сигнальную ракетницу», — рассказывают в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Нападавшие отправлены в изолятор временного содержания. Обоим мужчинам по 22 года. Судимостей у них не было.