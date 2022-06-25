Задержанный выпрыгнул из окна отдела полиции в Челябинске и получил травму

Проводится служебная проверка

В Челябинске мужчина, задержанный полицейскими и доставленный в отдел по подозрению в грабеже, выпрыгнул из окна и получил травму. Главное управление МВД России по региону проведет служебную проверку, сообщили журналисту Первого областного информагентства в пресс-службе полицейского главка.

Инцидент произошел в отделе полиции «Калининский» 24 июня. 26-летний мужчина, находясь в служебном кабинете на втором этаже, в какой-то момент подбежал к окну и выпрыгнул во внутренний двор отделения.

«В результате прыжка он получил травму ноги, сотрудники полиции сразу же оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду медиков, которая госпитализировала задержанного»,— уточнили в ведомстве.

Руководство ГУ МВД России по Челябинской области назначило проведение служебной проверки, по результатам которой будет дана оценка конкретным сотрудникам и руководству отдела полиции.