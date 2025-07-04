Задержанный ФСБ диверсант получил 22 года колонии за поджог на железной дороге в Челябинской области

Его напарник отправится в заключение на шесть лет

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным двух жителей Башкирии, которые провели диверсию на железной дороге в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

«Сторонник террористической организации вовлек в свою преступную деятельность еще одного молодого человека. Вместе в июне 2023 года они подожгли объекты транспортной инфраструктуры ЮУЖД, что привело к остановке грузовых и пассажирских составов», — рассказывают в пресс-службе.

Обоих приговорили к лишению свободы в колониях строгого и общего режимов. Организатор приговорен к 22 годам с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, другой фигурант дела — к шести годам.