Задержанного за взятку заведующего кафедрой УралГУФКа отправили под домашний арест

Профессору предъявили обвинение и избрали меру пресечения

Советский районный суд Челябинска избрал меру пресечения заведующему кафедрой Уральского государственного университета физической культуры Виктору Олефиренко. Обвиняемый в получении взятки отправлен под домашний арест сроком до 19 марта 2021 года.

Об этом ходатайствовал прокурор. Обвиняемый и сторона защиты не возражали.

«С учетом того, что обвиняемым совершено тяжкое преступление, он может оказать давление на свидетелей, воспрепятствовать производству по делу, принять меры к сокрытию доказательств, суд удовлетворил ходатайство следственных органов», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Напомним, Олефиренко был задержан при получении взятки. По версии следствия, он получил более 20 тысяч рублей от студента взамен за сдачу экзамена без проверки знаний. Сейчас устанавливается его причастность к аналогичным эпизодам.